Тернополяни просять присвоїти звання «Герой України» легендарному командиру бригади

Підтримати петицію про присвоєння посмертно звання Героя України командиру 105 бригади ТРО Сергію Королю простять на сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України http://bit.ly/41ekJDt .

Він гідний звання Герой України. Тернополянин Сергій Король, командир бригади, загинув, рятуючи свого побратима. Після загибелі чоловіка в Інтернеті розмістили петицію про присвоєння звання героя. Чому захиснику варто присвоїти звання журналістам Тернопіль 1 розповіли близькі захисника.

Він жив військовою справою все життя. Не боявся війни, зброї та смерті. Йдеться про відважного Героя капітана збройних сил України Сергія Короля, на псевдо “Махно”. Загинув чоловік в день річниці повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого 2023 року, рятуючи солдата своєї роти. Командир “Махно” намагався витягнути пораненого Олега Сагайдака з поля бою і в цей момент у нього поцілив снайпер.

Побратим Юрій Кравчук відгукується про Героя, як про чоловіка з великої літери. Вони разом служили на сході України з 2014го року. Каже, радий був бути в одній команді з таким фахівцем. Ділиться спільними світлинами, каже він був не просто побратимом та другом, а повноцінним членом його сім’ї.

Чоловік розповідає за Героя, що він був мудрим і завжди знав де сидить ворог. Після себе він залишив сильну роту солдат. Звістка про загибель Сергія сколихнула всю громадськість. За своє життя він здобув хороший авторитет серед людей. Тому після його смерті на сайті президента України з’явилась петиція про присвоєння Сергію Королю героя України посмертно.

У сім’ї Сергія Короля чоловіки займались військовою справою, тож саме це спонукало його також взяти до рук зброю. Після закінчення школи, він вступив до вищого полтавського військового училища. Далі пішов на службу в ЗСУ. Двоюрідний брат Героя Віталій Король розповідає, що таких відданих своїй справі людей — мало. Каже, його можливо описати трьома словами: правильний, справедливий і сильний.