Тернопільщина втратила Героя Романа Теслюка

Передчасно пішов з життя житель с. Дичків, ліквідатор на Чорнобильській АЕС, воїн-доброволець російсько-української війни – Теслюк Роман Васильович (1965 р.н.). Повідомляє великогаївський селищний голова Олег Кохман.

Ще недавно Роман Васильович був на зустрічі з нагоди вшанування ліквідаторів на Чорнобильській АЕС і говорив, що на долю кожного покоління випало своє випробування. Тому чоловік сміливо, одним із перших у 2022 році приєднався до добровольчого військового формування Великогаївської громади, а в серпні 2022- до ЗСУ. Брав участь у важки боях з оборони міста Бахмут у складі 77-ї окремої аеромобільної бригади, проходив військову службу у складі ДССТ, звідки в березні демобілізувався у зв’язку з досягненням 60 років.

Життя Романа Васильовича обірвалося вчора, 27 червня.

Висловлюємо щирі співчуття дочкам Наталії, Лілії, синові Петру, внукам Каріні, Вероніці, Анастасії, онукові Нікіті, правнучці Златі.

Панахида сьогодні о 20.00 за адресою: село Дичків, вул. Г. Демидася, 45.

Вічна пам’ять світлій людині