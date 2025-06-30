Тернопільщина втратила захисника Андрія Кадлубенка

24 червня 2025 року загинув військовослужбовець ЗСУ родом із Великих Загаєць КАДЛУБЕНКО Андрій Сергійович – молодший сержант військової частини А**** Повідомляють у Великодедеркальській громаді.

Життя Героя обірвалося при виконанні завдання під час ведення бойових дій за Україну, її свободу та незалежність поблизу н. п. Юнаківка Сумського району Сумської області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Вічна пам’ять і слава полеглому Герою!