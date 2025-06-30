“Один шанс із мільйона”: став Ангелом розвідник, який вижив після удару FPV-дроном

Тернопіль прощається з Героєм. Після тривалої боротьби з важким пораненням не стало Богдана Тремби — військовослужбовця ЗСУ, розвідника, чоловіка та батька. Йому було 39 років.

Богдан Тремба добровільно пішов на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення. До війни він працював менеджером, жив звичайним життям, виховував доньку. Але коли настав час — без вагань взяв до рук зброю.

Богдан служив у розвідці на запорізькому напрямку. Під час одного зі штурмів у нього влучив російський FPV-дрон. Захисник зазнав важкого осколкового поранення головного мозку. Поранення лікарі називали «несумісним із життям».

Проте він вижив. Разом із дружиною Богдан дев’ять місяців проходив через десятки госпіталів, процедур, неймовірний біль і напружене очікування. Анна не залишала його ні на мить, читала новини, книжки, підтримувала дотиком і любов’ю.

“Навіть якщо є один шанс із мільйона — за нього варто боротися. І ми боролися,” — казала Анна в одному з інтерв’ю.

У палаті завжди була подушка з родинним фото — подарунок, який Богдан узяв із собою ще на фронт. Вона стала символом незламного зв’язку родини.

Поруч з ним весь цей час були побратими, які колись винесли його з поля бою. Донька Лейла мріяла, що тато одужає й повернеться додому. Вона готувалась навчати його заново читати й говорити.

На жаль, серце Героя зупинилося.

“Богдан став символом мужності, любові до родини та незламної волі. Він до останнього боровся за життя — і ми пам’ятатимемо його саме таким,” — кажуть рідні та друзі.