У Тернополі створюють Центр ментального здоров’я

У КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» триває реалізація одного з ключових напрямів проєкту «Рух без бар’єрів» — облаштування Центру ментального здоров’я.

Цей простір стане місцем надання якісної психологічної та психіатричної допомоги, а також профілактики та промоції психічного здоров’я серед мешканців громади.

Наразі виконуються роботи з облаштування вхідної групи поліклініки, де й буде розміщений Центр. Проєкт передбачає також встановлення сучасного обладнання, що забезпечить доступність і комфорт для всіх відвідувачів, зокрема маломобільних груп населення.

Реалізація проєкту фінансується з місцевого бюджету та за підтримки партнерських організацій.

📌 Проєкт «Рух без бар’єрів» впроваджується за ініціативи першої леді України Олени Зеленської у 15 громадах країни. Мета — забезпечити доступність послуг і створити безпечне та комфортне середовище для всіх громадян, незалежно від віку, стану здоров’я чи соціального статусу.