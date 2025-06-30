У Збаражі викрили підпільного зброяра

Поліцейські Збаразького відділення поліції викрили жителя однієї з громад, який незаконно збував вогнепальну зброю та боєприпаси військового зразка.

За оперативною інформацією, чоловік через “сарафанне радіо” шукав покупців на стартовий пістолет, який був перероблений під бойовий — фактично, гладкоствольну зброю, придатну для стрільби.

🔍 Під час санкціонованого обшуку в оселі фігуранта правоохоронці виявили:

магазин до автомата Калашникова

30 набоїв калібру 5.45 мм, що були в ньому

Усю зброю та боєприпаси передано для експертного дослідження до Тернопільського НДЕКЦ МВС.

«Наразі встановлюємо походження боєприпасів та зброї, а також коло осіб, які могли бути зацікавлені в їх придбанні», — повідомив начальник карного розшуку Збаразького відділення поліції Іван Мелих.

👤 Зловмиснику вже оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Відомо, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

🚨 Поліція нагадує: виготовлення, зберігання, збут або передача зброї без передбаченого законом дозволу — це тяжкий злочин, за який передбачене реальне покарання — до 7 років позбавлення волі.