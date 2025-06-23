У час, коли країна виборює свою свободу, саме відповідальний бізнес і згуртована громада стають головним тилом. Громадська організація «Країна Рівності і Правди» розпочала ініціативу «Під опікою: збережи своїх». Це масштабний проєкт, спрямований на закупівлю критично важливого обладнання та оптики для наших захисників.



Суть проєкту — об’єднати підприємців Тернопільщини для спільної щомісячної допомоги фронту, яку складно реалізувати поодинці.



Як це працює:

Учасники роблять щомісячний внесок від 10 000 грн або мають змогу повністю закрити конкретний запит.

Кошти акумулюються на офіційному рахунку ГО, після чого на зібрану суму закуповується обладнання — відповідно до фронтових запитів або загострень на лінії бойових дій.

Вся діяльність проєкту супроводжується офіційною документацією, актами прийому-передачі та звітами безпосередньо від бригад, які отримують допомогу.



Зокрема, йдеться про складні до закриття запити: тепловізійні дрони, прилади радіоелектронної боротьби, оптика та засоби зв’язку. Те, що може змінити перебіг бою — і врятувати життя.



Чому це важливо саме зараз

У лавах ЗСУ воюють сотні воїнів з Тернопільської області. Вони заслуговують не лише на підтримку, а й на системну турботу від рідного регіону. Як свідчить практика, найефективніші фонди країни вже давно працюють у партнерстві з бізнесом — приклади тому:

«ОККО» + «Повернись живим»,

«Нова пошта» + Фонд Сергія Притули,

«Монобанк», «WOG» та інші.



Такі конгломерації — це майбутнє волонтерства, де кожен учасник бачить результат, а фронт отримує сталі поставки.



Усі зібрані кошти акумулюються на спеціальному рахунку неприбуткової організації ГО «Країна Рівності і Правди», що забезпечує максимальну прозорість фінансів і можливість звітування перед кожним учасником.



Заклик до підприємців Тернопільщини

Запрошуємо бізнес долучитися до спільного проєкту допомоги фронту.

Це не лише внесок у перемогу, це — приклад відповідальності та єдності громади в дії. Коли кожен робить невеликий крок — разом ми здатні вирішити завдання, які здавались непосильними.



Деталі та умови участі можна отримати, звернувшись до ГО «Країна Рівності і Правди».



Кожна гривня — це шанс врятувати життя. Кожна дія — крок до перемоги. Долучайся!

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