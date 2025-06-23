Жорстокість у Тернополі: чоловік викинув собаку з восьмого поверху

У суботу, 21 червня, близько 21:00, на бульварі Симона Петлюри в Тернополі трапився кричущий випадок жорстокого поводження з твариною. За повідомленням на лінію 102, з вікна восьмого поверху багатоповерхівки було викинуто собаку.

На місце інциденту оперативно прибули поліцейські та встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 38-річний житель Тернополя.

Тварину — кокер-спанієля з травмами кінцівок — доставили до ветеринарної клініки зоозахисники. Їй надають необхідну допомогу.

Слідчі вже внесли дані про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами). Стаття передбачає покарання — до трьох років позбавлення волі з конфіскацією тварини.

Поліція продовжує встановлювати всі обставини інциденту, вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру.