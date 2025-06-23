На Тернопільщині підприємство сплатило мільйони боргу

У червні цього року завдяки злагодженій співпраці податкової служби Тернопільщини з органами державної виконавчої служби вдалося стягнути понад 4,2 мільйона гривень єдиного соціального внеску (ЄСВ) з одного з підприємств області. Заборгованість було погашено шляхом примусового виконання рішення, що дало змогу відновити соціальні гарантії для працівників.

ЄСВ – це не просто обов’язковий платіж, а внесок у майбутнє кожного працівника. Саме сплата цього внеску є основою для нарахування страхового стажу, що безпосередньо впливає на право на пенсію та її розмір.

За сухими цифрами стоять живі історії – люди, які щоденно працюють і мають право на гідне соціальне забезпечення. Завдяки вжитим заходам працівники згаданого підприємства тепер можуть бути впевненими: їхній трудовий стаж буде зарахований у повному обсязі.

У Головному управлінні ДПС у Тернопільській області підкреслюють, що працюють не лише для наповнення бюджету, а й для захисту прав громадян. ЄСВ – це не просто податкове зобов’язання, а інструмент соціальної справедливості.

Ефективна взаємодія між податковою та виконавчою службами дала позитивний результат, який слугує прикладом для вирішення подібних ситуацій у майбутньому.

Податкова служба Тернопільщини продовжує працювати над тим, щоб кожен платник – як бізнес, так і найманий працівник – мав упевненість у стабільному та захищеному майбутньому.