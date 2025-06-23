На Тернопільщині двоє загиблих за вихідні. Смерті, яких можна було уникнути

Спека прийшла — і з нею біда.

Минулі вихідні забрали життя ще двох людей на водоймах Тернопільщини.

З початку року вода вже забрала 14 життів, а після останніх подій — вже 16.

🔻 21 червня, близько 18:24, у селі Цебрів Озернянської громади Тернопільського району в річці Цебрівка виявили тіло місцевого мешканця 1951 року народження. Для вилучення загиблого з води залучали рятувальників.

🔻 22 червня, о 23:04, у селі Касперівці Заліщицької громади Чортківського району на водосховищі річки Серет місцеві мешканці витягнули з води чоловіка 1968 року народження. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть — чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

Це — страшна ціна за необережність, алкоголь, самовпевненість і нехтування елементарними правилами безпеки на воді.

🛟 Правила, які повинні стати звичкою:

👀 Діти — тільки під наглядом!

Навіть якщо здається, що все безпечно. Один момент — і біда.

🏖️ Купайтеся лише в дозволених місцях.

Облаштовані пляжі з рятувальниками — не примха, а питання життя.

🚱 Алкоголь і вода — смертельна суміш.

Нетверезість — головна причина трагедій.

🤿 Ніколи не пірнайте у незнайомих місцях.

Дно може приховувати пастки — від уламків до бетонних конструкцій.

🏊‍♂️ Не переоцінюйте себе.

Навіть хороший плавець може не повернутись із запливу.