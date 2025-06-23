Спортивна сенсація: вихованка тернопільської школи фехтування Олена Кривицька — чемпіонка Європи у складі збірної України!
Українська жіноча збірна з фехтування на шпагах вписала нову сторінку в історію спорту — вперше виборола золото чемпіонату Європи! Особливо приємно, що до цієї перемоги причетна уродженка Тернополя — Олена Кривицька, вихованка місцевої школи фехтування.
Змагання відбулися в італійській Генуї. У складі команди виступали Олена Кривицька, Влада Харькова, Інна Бровко та Анна Максименко. На шляху до титулу українки здолали:
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Фінляндію — 45:24
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Угорщину — 44:43
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Італію — 45:27
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А у фіналі — Швейцарію — 45:34
Ця перемога — перше золото в історії жіночої шпажної збірної України на чемпіонатах Європи.
Вітаємо спортсменок і тренерів з тріумфом, а Тернопіль — з причетністю до великої спортивної історії!