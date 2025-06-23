Спортивна сенсація: вихованка тернопільської школи фехтування Олена Кривицька — чемпіонка Європи у складі збірної України!

Українська жіноча збірна з фехтування на шпагах вписала нову сторінку в історію спорту — вперше виборола золото чемпіонату Європи! Особливо приємно, що до цієї перемоги причетна уродженка Тернополя — Олена Кривицька, вихованка місцевої школи фехтування.

Змагання відбулися в італійській Генуї. У складі команди виступали Олена Кривицька, Влада Харькова, Інна Бровко та Анна Максименко. На шляху до титулу українки здолали:

Фінляндію — 45:24

Угорщину — 44:43

Італію — 45:27

А у фіналі — Швейцарію — 45:34

Ця перемога — перше золото в історії жіночої шпажної збірної України на чемпіонатах Європи.

Вітаємо спортсменок і тренерів з тріумфом, а Тернопіль — з причетністю до великої спортивної історії!