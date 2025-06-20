Смертельне ураження струмом: на Тернопільщині загинув електромонтер

Борщівська громада втратила молодого працівника: під час виконання електромонтажних робіт загинув електромонтер Борщівського РЕМу.

Як повідомили в поліції Тернопільської області, інцидент стався під час підключення підстанції, коли чоловік у складі бригади виконував роботи з електромережами.

Загиблий — житель Борщівської громади, 1998 року народження. Нещасний випадок трапився на об’єкті, де він працював у складі монтажної бригади.

Про трагедію на лінію 102 повідомили колеги загиблого.

Правоохоронці встановлюють точні обставини інциденту.

За фактом загибелі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людини.

Частина 2 статті 272 ККУ передбачає відповідальність у разі порушення правил безпеки, що спричинило загибель чи інші тяжкі наслідки.

Правоохоронці продовжують слідчі дії для встановлення усіх деталей трагічного випадку.