Тернопільщина втратила ще одного Героя – загинув Володимир Галиш
💔😥Матрос Володимир Галиш із Нижчих Луб’янок – ще одна пекуча втрата, ще один Герой, якого ми втратили у цій жорстокій війні.
Володимир служив у батальйоні берегової оборони. Загинув у бою на Херсонщині 8 березня цього року, недоживши до свого 30-ліття, яке мало виповнитись 28 травня… Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.
😥🙏Щиро співчуваємо рідним та близьким нашого полеглого захисника.
Нехай всемилостивий Господь допомагає зцілювати ваші глибокі рани втрати найдорожчої людини.
🚔🇺🇦Зустріч траурного кортежу відбудеться завтра, у неділю, 22 червня, у Сквері Героїв о 15 годині.
✅Маршрут колони:
✔Доброводівське перехрестя
✔Сквер Героїв
✔Рідна оселя Володимира в Нижчих Луб’янках
✔Церква Покрови Пресвятої Богородиці
✝️Чин похорону-
у понеділок, 23 червня, об 11 годині.
🇺🇦💔Просимо прийти і належно вшанувати Героя, який загинув за волю і незалежність українського народу.
🇺🇦Вічна слава Герою!