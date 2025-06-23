Хвилина мовчання на честь Андрія ПЕЧЕНЮКА

Андрій ПЕЧЕНЮК, якому було 52 роки, народився в селі Почапинці на Тернопільщині. Після школи та навчання у Вишневецькому училищі працював будівельником, створюючи своїми руками нове життя для інших.

Коли почалася повномасштабна війна, він не вагався жодного дня – вже 26 лютого 2022 року став до лав захисників України. Старший сапер інженерно-саперного взводу з позивним “Політолог” щодня рятував життя побратимів, знешкоджуючи смертельні пастки.

“Він завжди в першу чергу думав про когось, а не про себе”, – тихо згадує дружина Ірина про свого доброго і спокійного чоловіка.

11 серпня 2024 року Андрій загинув під час виконання бойового завдання поблизу Олександрівки на Харківщині.

Тепер його ім’я викарбуване серед Почесних громадян Тернополя, а пам’ять про нього бережуть мати Софія, дружина Ірина та донька Соломія.