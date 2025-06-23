Виведення активів перед вироком? У ВАКС розглянуть другу справу Головка про майно, яке “зникло”

30 червня 2025 року Вищий антикорупційний суд розпочне розгляд справи щодо недостовірного декларування проти ексголови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Відкрите підготовче засідання призначене на 12:00.

Про це повідомляє «Слово і діло» з посиланням на рішення ВАКС від 18 червня.

👉 Головка обвинувачують за ч. 1 ст. 366-2 КК України — умисне подання завідомо неправдивих відомостей у деклараціях за 2022–2023 роки.

🔍 Що саме не задекларував Головко, за версією НАБУ і САП:

Квартиру на 201,9 м² , яка належить матері, але в якій проживала його родина;

Паркувальне місце, автомийку та кладову , оформлені на членів сім’ї;

Банківські рахунки з коштами, які були приховані.

💰 Загальна вартість незадекларованого майна:

понад 2,2 млн грн у 2022 році ;

ще понад 2 млн грн у 2023 році.

🧾 Судові обмеження

Наразі Головко перебуває під особистим зобов’язанням, суд зобов’язав його:

прибувати до суду за викликом;

не залишати межі Тернопільської області без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання чи роботи;

здати закордонні паспорти.

📉 Готувався заздалегідь: “зачистка” активів у 2023 році

Аналітика декларацій Головка свідчить: ще у 2023 році він системно почав готуватися до втрати посади та ймовірної кримінальної відповідальності.

🔻 У декларації за 2023 рік зафіксоване:

зникнення з власності нерухомості та транспорту — більшість активів були передані родичам або переведені у статус “користування”;

різке скорочення готівки — з 1,5 млн грн до 122 тис. грн;

поява боргів — задекларовано понад 3 млн грн позик, нібито наданих третім особам, без конкретних даних.

Ці дії виглядають як свідоме маскування майнового стану перед конфіскаціями.

🧨 І це вже друга справа проти Головка

Нагадаємо, нещодавно ВАКС визнав Михайла Головка винним у хабарництві. Йдеться про вимагання та одержання хабара від підприємця-волонтера.

Вирок:

9 років ув’язнення ,

повна конфіскація майна ,

3 роки заборони працювати у владі ,

застава — 15 млн грн до набрання вироком чинності.

📌 Висновок: подвійна відповідальність і спроба уникнути її

Справа про недостовірну декларацію — це не ізольований епізод, а частина ширшої схеми: Головко не лише отримував хабарі, а й роками вибудовував “оборонну лінію” проти закону — через майнові трансформації, тінізацію активів і фіктивні борги.

Судове засідання 30 червня може стати ключовим моментом у викритті цілісної корупційної моделі, в якій декларації стали інструментом приховування, а не прозорості.