Смертельна аварія на Сереті: моторний човен протаранив надувний

Трагічна подія сталася ввечері 22 червня на річці Серет у межах села Касперівці Чортківського району. Близько 23:00 моторний човен Daitona, у якому перебувало приблизно шестеро людей, здійснив наїзд на надувний плавзасіб.

На гумовому човні перебували батько та син. Внаслідок зіткнення обидва чоловіки опинилися у воді. 56-річний житель села Касперівці загинув на місці від отриманих травм. Його сина врятували.

На місце події виїхали поліцейські Заліщицького відділення та фахівці криміналістичної служби. Наразі правоохоронці встановлюють, хто саме керував моторним човном, та чи мали обидва плавзасоби необхідне освітлення чи інші сигнальні елементи.

Слідчі Головного управління Нацполіції в Тернопільській області розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту, що спричинило загибель людини.

Триває досудове розслідування.