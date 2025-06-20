У день народження підрозділу «КОРД» загинув один із його найкращих бійців — Олександр Вінічук з Тернопільщини

Трагічна звістка сколихнула Тернопільщину. Під час виконання бойового завдання на передовій загинув спецпризначенець Олександр Вінічук — командир штурмового відділення тернопільського «КОРДу».

Про це повідомив начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко. Іронія й гірка несправедливість долі: загибель сталася саме в день 9-ї річниці створення підрозділу «КОРД», коли у Тернополі нагороджували його бійців за відданість службі.

«Серце крається від болю… Ми втратили справжнього професіонала, побратима, Героя. І саме сьогодні, коли згадували здобутки “КОРДу”, один із найкращих бійців віддав своє життя за Україну», — написав Зюбаненко.

Начальник обласної поліції також наголосив, що поліцейські не лише боронять спокій у тилу, а й воюють у найгарячіших точках фронту, несучи поранення і, на жаль, здійснюючи найвищу жертву — життя.

Колектив поліції Тернопільщини висловив глибокі співчуття родині Олександра Вінічука. Його смерть — болюча втрата не лише для колег, а й для всієї громади. Він був не просто воїном, а прикладом честі, мужності та вірності присязі.

🕯️ Вічна пам’ять та слава Герою.