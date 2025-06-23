Київ під ударом: нічна атака РФ забрала життя шістьох людей, 19 поранено

У ніч на 23 червня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку по Києву. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 6 людей, ще 19 отримали поранення.

Про це повідомили міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, мер столиці Віталій Кличко, речниця ДСНС Світлана Водолага та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За словами Кличка, найбільше постраждав житловий будинок у Шевченківському районі, де загинуло п’ятеро людей. Згодом у ДСНС уточнили — кількість жертв зросла до шести. Вісім постраждалих госпіталізовані.

Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, об’єкти інфраструктури, зокрема — станцію метро. Під вогнем опинилися Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони міста.

До ліквідації наслідків залучено понад 300 рятувальників і понад 70 одиниць техніки. Роботи тривають, інформація уточнюється.