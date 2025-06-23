Жителя Бучача затримали з «котячим кормом», у якому виявили наркотики

Оперативники поліції Бучача викрили 30-річного місцевого жителя, який отримував поштові посилки із забороненими речовинами. Чоловіка затримали просто біля поштомата, коли він забирав черговий пакунок.

За словами затриманого, в коробці начебто був корм для кота. Однак працівники карного розшуку, які діяли за оперативною інформацією, виявили усередині зовсім інший вміст — ретельно замасковані суцвіття коноплі.

Відправники намагалися приховати заборонене, запакувавши наркотичні речовини у корм для тварин. Проте навіть таке «маскування» не спрацювало — правоохоронці вчасно припинили незаконну передачу.

Наразі триває досудове розслідування за статтею 309 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання наркотичних засобів. Підозрюваному загрожує до п’яти років обмеження волі. Поліцейські також встановлюють осіб, які причетні до відправлення наркотичних посилок.