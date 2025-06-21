16:51 | 21.06.2025
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500 квадратів вогню: масштабна пожежа на Тернопільщині

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 Нічна пожежа на Тернопільщині! У селі Ангелівка Байковецької громади загорівся деревообробний цех ангарного типу.

🔥 Загоряння сталося опівночі 21 червня. Вогонь охопив площу в 500 квадратних метрів.

На місце події оперативно прибули 15 рятувальників ДСНС на 4 одиницях спецтехніки. Завдяки їхній професійності й злагодженим діям уже о 01:45 пожежу локалізували, а о 04:35 повністю ліквідували.

🚨 Вогнеборцям вдалося врятувати розташовану поруч складську будівлю.

На жаль, вогонь знищив трактор, деревообробний верстат та готові паливні брикети з соломи.

🙏 Найголовніше — обійшлося без постраждалих!

🔒 Бережіть себе! Не забувайте про правила пожежної безпеки.

У разі небезпеки негайно телефонуйте 101!

 

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