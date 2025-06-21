500 квадратів вогню: масштабна пожежа на Тернопільщині
Нічна пожежа на Тернопільщині! У селі Ангелівка Байковецької громади загорівся деревообробний цех ангарного типу.
🔥 Загоряння сталося опівночі 21 червня. Вогонь охопив площу в 500 квадратних метрів.
На місце події оперативно прибули 15 рятувальників ДСНС на 4 одиницях спецтехніки. Завдяки їхній професійності й злагодженим діям уже о 01:45 пожежу локалізували, а о 04:35 повністю ліквідували.
🚨 Вогнеборцям вдалося врятувати розташовану поруч складську будівлю.
На жаль, вогонь знищив трактор, деревообробний верстат та готові паливні брикети з соломи.
🙏 Найголовніше — обійшлося без постраждалих!
🔒 Бережіть себе! Не забувайте про правила пожежної безпеки.
У разі небезпеки негайно телефонуйте 101!