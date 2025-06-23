Тернопільщинв в жалобі: на фронті загинув захисник Михайло Гепак

Сумна звістка сколихнула село Магдалівку Скалатської громади — у боях за Україну загинув наш земляк Михайло Гепак. Юний захисник з честю та мужністю боронив рідну землю, виборюючи право кожного з нас жити у вільній країні під мирним небом.

Односельці згадують Михайла як світлу, добру та щиру людину, усмішка якої назавжди залишиться в їхній пам’яті. Його подвиг — це приклад відданості, любові до Батьківщини та незламності духу.

«Знову біль і сльози… Важко знайти слова втіхи, неможливо заглушити горе від втрати. Та хай добрий і теплий спомин про Михайла стане сильнішим за смерть і житиме в серцях рідних, друзів, побратимів, усіх, хто його знав, любив і поважав», — з болем діляться мешканці села.

Скалатська громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Разом з вами сумуємо та схиляємо голови у скорботі.

Вічна та світла пам’ять Герою. Герої не вмирають — вони залишаються з нами назавжди.