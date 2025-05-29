Понад 2 мільйони гривень із розкоші: як елітні авто поповнюють бюджети Тернопільщини

За перші чотири місяці 2025 року власники автомобілів преміум-класу перерахували до місцевих бюджетів Тернопільської області 2 мільйони 33,2 тисячі гривень транспортного податку. Це на 65% більше, ніж за аналогічний період 2024-го – тоді сума становила 1 мільйон 230,1 тисячі гривень.

Основними платниками стали юридичні особи – вони сплатили 1 мільйон 679,4 тисячі гривень. Фізичні особи поповнили бюджети на 353,8 тисячі гривень.

Що вважається «розкішшю» на колесах?

Згідно з чинним законодавством, об’єктом оподаткування – легкові автомобілі, з дати випуску яких не минуло п’яти років, а їхня ринкова вартість перевищує 375 мінімальних зарплат. У 2025 році це понад 3 мільйони гривень.

Ставка податку становить 25 тисяч гривень на рік за кожне авто.

Перелік моделей, які підпадають під транспортне оподаткування, щороку визначає Міністерство економіки. У 2025 році до нього увійшли, зокрема, автомобілі марок Aston Martin, Audi, Bentley, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Maserati, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce та інші.