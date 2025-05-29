У Тернополі ветеранів війни звільнили від плати за соціальні послуги з догляду вдома
На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради внесено зміни до рішення від 9 грудня 2021 року №1110 «Про звільнення від плати за надання соціальних послуг».
Відтепер військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок війни, зможуть безкоштовно отримувати соціальні послуги з догляду вдома.
Це рішення спрямоване на підтримку ветеранів та забезпечення їм доступу до необхідної допомоги без фінансових витрат. Зокрема, йдеться про допомогу в повсякденному житті — прибирання, закупівлю продуктів, догляд та інші соціальні послуги.
Де отримати допомогу?
Для детальнішої інформації можна звертатися до:
Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення
📍 Адреса: вул. Миколи Лисенка, 8