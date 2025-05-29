Тернопіль інвестує в освіту: понад 11 мільйонів гривень на ремонти шкіл і садків

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення про виділення коштів на капітальні ремонти в закладах освіти. Загалом ідеться про 11 мільйонів 645 тисяч гривень, які надійдуть з бюджету розвитку на оновлення шкіл і дитсадків міста.

Дитячі садки: понад 3 мільйони гривень

На капітальні ремонти в дошкільних навчальних закладах передбачено 3,19 млн грн. Кошти отримають:

ТЗДОЯС №2 – 400 000 грн

ТЗДОЯСКТ №10 – 400 000 грн

ТЗДОЯС №13 – 300 000 грн

ТЗДОЯС №16 – 300 000 грн

ТЗДОЯС №26 – 220 000 грн

ТЗДОЯСКТ №27 – 400 000 грн

ТЗДОЯС №31 – 600 000 грн

ТЗДОЯС №33 – 170 000 грн

ТЗДОЯС №36 – 400 000 грн

Школи: понад 8,4 мільйона гривень

Ще 8,455 млн грн спрямують на ремонти в закладах загальної середньої освіти. Зокрема:

ТАЛУГ – 1 225 000 грн

ТЗОШ №4 – 199 000 грн

ТНВК «Школа-ліцей №6» ім. Н. Яремчука – 300 000 грн

ТЗОШ №11 – 850 000 грн

ТЗОШ №16 – 950 000 грн (ремонт спортмайданчика)

ТСШ №17 – 318 000 грн (покрівля спортзалу) та 173 000 грн (покрівля актового залу)

ТЛ №21-СМШ ім. І. Герети – 120 000 грн

ТЗОШ №24 – 3 000 000 грн (реконструкція тиру з укриттям)

ТЗОШ №26 ім. Д. Заплітного – 400 000 грн

ТГ №30 – 420 000 грн

Тернопільський класичний ліцей – 500 000 грн