Обзор пластиков на украинском рынке: PLA, ABS, ПВХ, поликарбонат

Сегодня в Украине устойчиво представлены четыре вида пластиков: PLA, ABS, ПВХ и поликарбонат. И хотя у них разный химический состав, спрос и стоимость, каждый занимает свою нишу в производстве и проектировании. Разбираем особенности, типовые задачи и примерную долю каждого материала на рынке.

Чтобы понимать поведение материала, нужно понимать, из чего делается пластик каждого вида:

PLA — это полимер из молочной кислоты, получаемой в результате ферментации сахаров, чаще всего из кукурузы.

ABS — нефтехимический продукт из акрилонитрила, бутадиена и стирола.

ПВХ — это поливинилхлорид, получаемый из этилена и хлора.

Поликарбонат — полимер, синтезированный из бисфенола А и фосгена.

Разный состав — разная прочность, термостойкость, способ переработки и цена.

PLA: ниша 3D-печати

PLA в Украине используется в первую очередь в 3D-принтинге. Его выбирают за лёгкость печати, отсутствие запаха и доступность. По оценкам дистрибьюторов и маркетплейсов, PLA занимает около 70% объёма продаж филаментов для бытовых и профессиональных принтеров. Он подходит для прототипов, макетов, упаковки и декоративных объектов. Но не годится для изделий, подверженных нагреву, нагрузкам и УФ-излучению — PLA размягчается уже при 50–55 °C.

ABS: промышленный стандарт

Стандарт для технических изделий. По данным с официального сайта производителя Электропласт, доля на рынке 3D-филамента в Украине — около 20%, но в объёмах листового и гранулированного сырья он значительно обгоняет PLA. Из ABS делают корпуса электроники, комплектующие, элементы интерьера и мелкосерийные изделия. Он прочный, устойчивый к ударам и нагреву, но требует контроля при печати и переработке — склонен к усадке и трещинам, особенно без стабилизации температуры.

На украинских производствах ABS широко используется в термоформовании, инжекционном литье, фрезерной обработке и сварке. Это универсальный материал, который часто становится «рабочей лошадкой» мелкого производства.

ПВХ: листовой, жёсткий, вспененный

Один из самых массовых пластиков в Украине. Его используют в строительстве (окна, откосы, трубы), наружной рекламе, отделке, производстве мебели. На рынке представлены два ключевых вида: жёсткий ПВХ и вспененный. Второй встречается чаще в рекламе и POS-материалах, но не стоит утверждать, что именно он «доминирует» — по объёму потребления жёсткий ПВХ значительно опережает.

Поликарбонат: прозрачность и ударостойкость

Представлен на украинском рынке в двух видах: монолитный (прозрачные листы от 2 до 12 мм) и сотовый (полые листы с рёбрами жёсткости). Последний занимает лидирующую позицию в строительстве навесов, теплиц и козырьков — благодаря лёгкости, теплоизоляции и прочности. Монолитный — в защитных экранах, витринах, промышленных ограждениях и антивандальных системах.

По разным оценкам, доля поликарбоната на рынке листовых пластиков — около 20%, при этом темпы роста стабильно положительные. Он устойчив к механике и УФ, но подвержен царапинам. Работать с ним можно вручную, но для гнутья или сверления важно соблюдать температурные режимы и выбирать качественные плёнки-защиты.