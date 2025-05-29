Тролейбус №1 стане №4, автобус №3 — №30: що зміниться в транспорті Тернополя
У Тернополі впроваджують оновлену транспортну мережу, яка передбачає зміну нумерації автобусних і тролейбусних маршрутів. Тепер автобуси та тролейбуси більше не матимуть однакових номерів, що запобігатиме плутанині між маршрутами та створить можливість гнучкої заміни транспорту в екстрених ситуаціях.
Так, наразі в місті одночасно курсують маршрути з однаковими номерами, наприклад, автобус №8 і тролейбус №8. Це спричиняє незручності для пасажирів, особливо гостей міста, і ускладнює заміну одного виду транспорту іншим.
Тепер запроваджується наскрізна (єдина) нумерація, яка вже давно є стандартом у європейських містах. Вона дозволить:
- усунути дублювання номерів;
- підвищити зручність для пасажирів;
- оперативно замінювати автобуси тролейбусами і навпаки, без зайвої плутанини.
Як зміняться назви тролейбусів:
- №1 стане №4,
- №11 стане №6.
Як зміняться назви автобусів:
- №1А стане №1,
- №3 стане №30,
- №4 стане №24,
- №5 стане №50,
- №6 стане №26,
- №6А стане №26А,
- №8 стане №28,
- №9 стане №49.
Оновлену маршрутну мережу заплановано запустити 25 червня.