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Новини Тернополя 

Тролейбус №1 стане №4, автобус №3 — №30: що зміниться в транспорті Тернополя

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У Тернополі впроваджують оновлену транспортну мережу, яка передбачає зміну нумерації автобусних і тролейбусних маршрутів. Тепер автобуси та тролейбуси більше не матимуть однакових номерів, що запобігатиме плутанині між маршрутами та створить можливість гнучкої заміни транспорту в екстрених ситуаціях.

Так, наразі в місті одночасно курсують маршрути з однаковими номерами, наприклад, автобус №8 і тролейбус №8. Це спричиняє незручності для пасажирів, особливо гостей міста, і ускладнює заміну одного виду транспорту іншим.

Тепер запроваджується наскрізна (єдина) нумерація, яка вже давно є стандартом у європейських містах. Вона дозволить:

  • усунути дублювання номерів;
  • підвищити зручність для пасажирів;
  • оперативно замінювати автобуси тролейбусами і навпаки, без зайвої плутанини.

Як зміняться назви тролейбусів:

  • №1 стане №4,
  • №11 стане №6.

Як зміняться назви автобусів:

  • №1А стане №1,
  • №3 стане №30,
  • №4 стане №24,
  • №5 стане №50,
  • №6 стане №26,
  • №6А стане №26А,
  • №8 стане №28,
  • №9 стане №49.

Оновлену маршрутну мережу заплановано запустити 25 червня. 

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