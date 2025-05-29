Лобове зіткнення та кілька постраждалих: деталі автотрощі в Кам’янках



Порушення правил дорожнього руху – причина автотрощі, яка трапилася 20 грудня в селі Кам’янки Підволочиської територіальної громади. Спровокував аварію – 61-річний житель Хмельницької області. За вчинене він постане перед судом.



Близько 19:00 на трасі Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка — Луганськ — Ізварине хмельничанин, керуючи Citroen jumping, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із автомобілем Skoda Fabia. У результаті удару Fabia розвернулася, виїхала на іншу смугу руху та врізалася в ВАЗ 2107, а Citroen, рухаючись за інерцією, в’їхав у задню частину Toyota Raw 4.



До нейрохірургічного відділення бригада екстреної медичної допомоги з тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості госпіталізувала водійку Skoda Fabia 1972 року народження.



Порушнику слідчі Підволочиського відділення поліції оголосили підозру за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Зібравши достатньо доказів, які свідчать про беззаперечну причетність хмельниччанина до ДТП, поліцейські скерували обвинувальний акт до суду.



Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/politsiia-zavershyla-slidstvo-shchodo-dtp-u-pidvolochyskii-hromadi-vodii-postane-pered-sudom

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