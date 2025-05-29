Керівника податкової Тернопільщини підозрюють у приховуванні майна на понад 22 млн грн: попри це, його поновили на посаді

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило недостовірні відомості на понад 22,5 млн грн у деклараціях начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайла Яцини. За даними агентства, порушення стосуються декларацій за 2022 та 2023 роки — на 13,2 млн грн і 9,3 млн грн відповідно.

🔎 Серед найбільших порушень:

Приховування двох житлових будинків (площею 296 м² і 64,6 м²), у яких фактично проживала родина Яцини. Формально об’єкти зареєстровані на його матір, але, за даними НАЗК, вона ними не користувалася.

Незазначення земельних ділянок, на яких розташовані ці об’єкти нерухомості.

Сам Яцина заперечував користування майном, однак НАЗК спільно з Державним бюро розслідувань зібрали докази протилежного. На основі цього складено обґрунтований висновок про наявність ознак кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 ККУ — недостовірне декларування. Матеріали скеровано до ДБР, яке розпочало досудове розслідування.

⚖ Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 2 років. Водночас, відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено у суді.

Поновлення на посаді попри кримінальні ризики

Попри претензії з боку антикорупційних органів, 24 квітня 2025 року Тернопільський окружний адміністративний суд поновив Михайла Яцину на посаді начальника обласної податкової служби. Судовий процес тривав понад два роки.

Яцину звільнили у січні 2023 року після затримання його заступника Сергія Бабія на хабарі в 5 тис. доларів США. Тоді заявили, що звільнення відбулося «за згодою сторін», однак сам Яцина наполягав, що заяву написав під тиском.

Після кількох відмов у судах, справу розглянув Верховний Суд, і зрештою Яцину поновили. Крім посади, він отримає понад 150 тис. грн компенсації за вимушені прогули.

Його адвокат Віталій Сідоров назвав рішення суду «перемогою системи правосуддя». Водночас остаточну крапку в історії може поставити суд у кримінальному провадженні, якщо вину Яцини буде доведено.