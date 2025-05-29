Керівника податкової Тернопільщини підозрюють у приховуванні майна на понад 22 млн грн: попри це, його поновили на посаді
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило недостовірні відомості на понад 22,5 млн грн у деклараціях начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайла Яцини. За даними агентства, порушення стосуються декларацій за 2022 та 2023 роки — на 13,2 млн грн і 9,3 млн грн відповідно.
🔎 Серед найбільших порушень:
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Приховування двох житлових будинків (площею 296 м² і 64,6 м²), у яких фактично проживала родина Яцини. Формально об’єкти зареєстровані на його матір, але, за даними НАЗК, вона ними не користувалася.
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Незазначення земельних ділянок, на яких розташовані ці об’єкти нерухомості.
Сам Яцина заперечував користування майном, однак НАЗК спільно з Державним бюро розслідувань зібрали докази протилежного. На основі цього складено обґрунтований висновок про наявність ознак кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 ККУ — недостовірне декларування. Матеріали скеровано до ДБР, яке розпочало досудове розслідування.
⚖ Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 2 років. Водночас, відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено у суді.
Поновлення на посаді попри кримінальні ризики
Попри претензії з боку антикорупційних органів, 24 квітня 2025 року Тернопільський окружний адміністративний суд поновив Михайла Яцину на посаді начальника обласної податкової служби. Судовий процес тривав понад два роки.
Яцину звільнили у січні 2023 року після затримання його заступника Сергія Бабія на хабарі в 5 тис. доларів США. Тоді заявили, що звільнення відбулося «за згодою сторін», однак сам Яцина наполягав, що заяву написав під тиском.
Після кількох відмов у судах, справу розглянув Верховний Суд, і зрештою Яцину поновили. Крім посади, він отримає понад 150 тис. грн компенсації за вимушені прогули.
Його адвокат Віталій Сідоров назвав рішення суду «перемогою системи правосуддя». Водночас остаточну крапку в історії може поставити суд у кримінальному провадженні, якщо вину Яцини буде доведено.