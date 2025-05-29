Натиснув на посилання — втратив гроші: на Тернопільщині активізувались онлайн-аферисти

Жертвою афери став 40-річний мешканець Кременеччини, який звернувся за допомогою до правоохоронців після того, як із його рахунку зникли кошти.





Чоловік повідомив, що отримав повідомлення в одному з месенджерів про можливість отримати «грошову допомогу в розмірі 10 000 гривень» – нібито державну виплату. До меседжу було прикріплено покликання, за яким перейшов заявник.





На сторінці, що відкрилася, потерпілий ввів чотиризначний код для входу до свого банківського додатку. Цього було достатньо, щоб аферисти отримали доступ до його фінансових даних. За кілька хвилин з кредитного рахунку чоловіка було списано майже 60 000 гривень.





Як встановили поліцейські, зловмисники використали фішингове покликання – підроблену вебсторінку, що нагадувала інтерфейс офіційного ресурсу. Така схема дозволила їм перехопити особисті дані користувача та викрасти гроші.





Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи з метою розкриття злочину.





Правоохоронці закликають громадян бути обережними:





Не переходьте за сумнівними покликаннями, навіть якщо повідомлення виглядає офіційним.

Не вводьте коди підтвердження, паролі чи дані банківських карток на невідомих сайтах.

Офіційні виплати здійснюються через державні сервіси – перевіряйте інформацію на справжніх ресурсах.



Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.





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