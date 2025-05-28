Велика втрата для Тернопільщини — загинув захисник Юрій Калмиш

Гірка звістка сколихнула Кобиловолоцьку громаду — на фронті загинув Юрій Калмиш, батько учениці місцевої школи, мужній воїн, вірний побратим і добрий друг. Про це повідомили у Кобиловолоцькій загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів, де навчається його донька.

Юрій Калмиш боронив Україну з 2016 року. За цей час він став прикладом незламності, відданості та щирої любові до своєї землі. Його смерть — велика втрата для родини, побратимів, друзів і всієї шкільної спільноти.

«Російсько-українська війна підло забрала життя справжнього Героя. Ми схиляємо голови в жалобі та щиро співчуваємо рідним. Юрій був не лише захисником України, а й турботливим батьком, люблячим чоловіком і нашим другом», — йдеться у повідомленні школи.

У навчальному закладі закликають підтримати родину Героя молитвою, а пам’ять про нього зберігатимуть у серцях назавжди.

Честь і слава Герою. Вічна пам’ять.