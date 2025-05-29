У Тернополі водія автобуса оштрафували за проїзд на червоне світло
Порушення правил дорожнього руху зафіксували патрульні поліцейські сьогодні на вулиці 15 Квітня. Інспектори помітили, як водій маршрутного автобуса проїхав регульований пішохідний перехід на червоне світло світлофора.
🚔 Патрульні зупинили транспортний засіб та притягнули водія до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 122 КУпАП (проїзд на заборонний сигнал світлофора).
Поліцейські нагадують: такі порушення можуть призводити до аварій із тяжкими наслідками. Зокрема, згідно з пунктом 8.7 Правил дорожнього руху:
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🔴 Червоний сигнал — забороняє рух.
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🟡 Жовтий — також забороняє рух і попереджає про зміну сигналів.
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🟢 Зелений — дозволяє рух.
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🟢 Миготливий зелений — дозволяє рух, але попереджає про наближення заборонного сигналу.
👉 Поліція закликає водіїв бути уважними та неухильно дотримуватись сигналів світлофора, особливо поблизу пішохідних переходів.