Хвилина мовчання на честь Андрія БАРНИ

Андрій БАРНА був людиною з великим серцем. 42-річний механік-водій механізованого батальйону, батько чотирьох дітей, який навіть у найважчі моменти вмів підняти настрій побратимам.

Народжений у селі Соборне на Тернопільщині, він здобув професію будівельника, а згодом працював водієм тролейбуса. З початком повномасштабного вторгнення без вагань став на захист України.

“Людина позитиву і настрою”, – так згадувала про нього дружина Тетяна. Він умів розрадити, підтримати, розвеселити, навіть коли було найважче.

19 липня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Богданівки на Донеччині Андрій отримав важкі поранення. Тиждень лікарі боролися за його життя, але 26 липня його серце зупинилося.

За мужність і самовідданість нагороджений орденом “За мужність” III ступеня (посмертно).

У глибокій скорботі залишились батьки, дружина Тетяна, сини Олександр та Іван, доньки Людмила та Діана, сестра та інші рідні.