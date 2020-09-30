Тернопільщина: організації партій у суді оскаржують рішення ТВК про відмову у реєстрації

28 вересня у Тернопільському окружному адміністративному суді відбулося два засідання, де позивачами виступали організації партій ВО «Батьківщина» та Радикальної партії Олега Ляшка. А відповідачами були Збаразька та Шумська міські територіальні виборчі комісії відповідно. Також було заплановане ще одне засідання за позовом організації партії «Громадянська позиція». Його перенесли за клопотанням голови виборчої комісії. Судові засідання відвідала громадська омбудсменка із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА у Тернопільській області Ольга Мазаєва.

ОПОРА повідомляла раніше, що 25 вересня Збаразька міська територіальна виборча комісія прийняла рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати включених до єдиного та територіальних виборчих списків організацій партій ВО «Батьківщина» та «Громадянська позиція».

Підставою для відмови партії ВО «Батьківщина» стало порушення вимог щодо формування списків, які стосуються збереження гендерної квоти. 28 вересня відбулося засідання окружного адміністративного суду. Позивачем виступила Тернопільська обласна організація ВО «Батьківщина». Суть позову полягала у визнанні протиправним та скасуванні рішення Збаразької міська ТВК.

Ольга Мазаєва розповіла: «Суд задовільнив позов частково. Було прийняте рішення про скасування постанови територіальної виборчої комісії. А також суд зобов’язав ТВК ще раз розглянути подані обласною організацією партії ВО «Батьківщина» для реєстрації кандидатів документи та прийняти рішення».

Також громадська омбудсменка із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА у Тернопільській області повідомила, що 28 вересня Тернопільський окружний адміністративний суд розглянув ще одну справу, пов’язану з виборчим процесом.

«Позивачем була Тернопільська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка, а відповідачем – Шумська міська територіальна виборча комісія. Позивач просив визнати протиправною та скасувати постанову комісії, у якій остання відмовила у реєстрації кандидатів у депутати організацій Радикальної партії Олега Ляшка. Причиною для відмови стало те, що грошова застава була внесена неналежним суб’єктом подання. Суд відмовив позивачеві», – розповіла вона.

Крім того 28 вересня голова обласної організації партій «Громадянська позиція» Роман Солтис повідомив ОПОРІ, що організація партії оскаржуватиме рішення Збаразької міської ТВК про відмову у реєстрації кандидатів від «Громадянська позиція» у суді. «Ми вчора ввечері подали заяву до суду, а сьогодні оплатили судовий збір», – сказав він.

Збаразька міська ТВК прийняла рішення про відмову у реєстрації кандидатів «Громадянська позиція», оскільки у територіальному виборчому списку не була дотримана черговість, а також програма партії не була завірена печаткою. Роман Солтис розповів: «Комісія програму партії прийняла. Вона всі документи прийняла. Якщо були недоліки, вони б мали вказати на ці недоліки і дати можливість їх виправити». Голова організації партії зазначив, що з боку комісії були допущені процедурні порушення.

Громадська омбудсменка із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА у Тернопільській області Ольга Мазаєва повідомила, що засідання у цій справі було заплановане на 28 вересня, але за клопотанням голови Збаразької міської виборчої комісії його перенесли на наступний день.

У частині 9 статті 219 Виборчого Кодексу України вказано, що під час формування єдиного та територіальних виборчих списків організація партії повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з шостого по десяте і так далі) кожного виборчого списку чоловіків і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі). У разі формування організацією партії єдиного та територіальних виборчих списків з кількістю кандидатів у депутати, яка не є кратною п’яти, до останніх у списку кандидатів (від 1 до 4) застосовується вимога щодо почергового включення кандидатів різної статі до списку.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 222 Виборчого Кодексу України обласна, районна, міська, районна у місті, сільська, селищна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до єдиного та територіальних виборчих списків організації партії, за умови отримання нею передвиборної програми організації партії, викладеної державною мовою, обсягом до 4000 друкованих знаків, затвердженої зборами, конференцією організації партії, на паперових носіях, засвідченої підписом керівника організації партії і скріпленої печаткою організації партії, організації партії вищого рівня або печаткою партії, та в електронному вигляді.

Відповідно до Постанови ЦВК від 21 серпня 2020 року № 193 «Про Порядок внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах», грошова застава вноситься місцевою організацією політичної партії, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати обласної, районної, районної в місті, а також міської, селищної, сільської ради або місцевою організацією відповідної політичної партії вищого рівня.

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