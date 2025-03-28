Декомунізація та історична справедливість у Теребовлянській громаді

26 березня у Теребовлянській міській територіальній громаді відбулося засідання робочої групи з питань декомунізації та дерусифікації. Під головуванням міського голови Олега Продана були розглянуті два ключові питання, що мають історичне та суспільне значення.

Реконструкція пам’ятника

Першим питанням порядку денного стала реконструкція пам’ятника у мікрорайоні Сади міста Теребовля. Цей пам’ятник, зареєстрований як меморіал загиблим воїнам-односельчанам у роки Другої світової війни, не має вагомої мистецької чи культурної цінності, а його символіка пов’язана з радянським минулим.

Під час засідання було представлено ескіз нового пам’ятника. Основна мета реконструкції – усунення радянських символів та оновлення пам’ятника відповідно до чинного законодавства. Члени робочої групи висловили пропозиції щодо його нового вигляду, зокрема встановлення хреста чи тризуба як символів української незалежності та боротьби за свободу. Реконструкція пам’ятника у Теребовлі – це ще один крок у процесі очищення українського простору від радянської спадщини.

Гідне вшанування жертв репресій

Другим важливим питанням стала організація поховання людських рештків, знайдених у 2022 році під час ремонтних робіт у підвальному приміщенні Теребовлянського регіонального центру первинної медико-санітарної допомоги. За результатами судово-медичної експертизи встановлено, що останки належали 51 людині, серед яких 38 дорослих та 13 дітей. Аналіз підтвердив, що рештки перебували в ґрунті понад 40 років.

На основі історичних фактів та характеру поховання робоча група дійшла висновку, що ці люди, ймовірно, стали жертвами каральних акцій НКВС після 1945 року. Можливо, це були українські націоналісти, повстанці та їхні родини, які загинули внаслідок репресій радянської влади.

Учасники засідання ухвалили рішення про поховання останків 23 травня, у День Героїв, на меморіалі ОУН-УПА на міському кладовищі Теребовлі. Це стане важливим актом історичної справедливості та вшанування пам’яті загиблих.

«Організація поховання жертв репресій є символом відновлення історичної правди. Вшанування пам’яті загиблих українців – наш обов’язок перед тими, хто віддав життя за свободу і незалежність нашої держави», – наголосив міський голова Олег Продан.

Відновлення історичної пам’яті

Засідання робочої групи стало ще одним важливим кроком у процесі декомунізації та відновлення історичної правди. Реконструкція пам’ятника та гідне поховання жертв НКВС – це не лише повернення до правди минулого, а й нагадування про майбутнє, в якому українська нація шанує своїх героїв і не забуває про злочини тоталітарного режиму. Теребовля вкотре демонструє, що пам’ять – це не просто історія, а національна відповідальність.