Хвилина мовчання на честь Андрія ЛОТВІНА

Андрій ЛОТВІН, 29-річний командир інженерно-позиційного відділення, назавжди залишив цей світ 9 січня 2024 року. Його серце зупинилося у потязі дорогою на лікування після поранення.

Народжений на Запоріжжі, він здобув освіту в Тернополі, ставши випускником факультету комп’ютерних технологій Західноукраїнського національного університету. Друзі пам’ятають його життєрадісним, з постійними планами на майбутнє.

Андрій не вагався, коли у 2014 році пішов добровольцем боронити Україну. З початком повномасштабного вторгнення він захищав Гостомель на Київщині, а згодом воював на Донеччині.

Влітку 2023-го отримав поранення від вибуху міни. Попри всі випробування, залишався мужнім і незламним.

За свій подвиг Андрій ЛОТВІН посмертно удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя».

У глибокій скорботі залишились батьки та бабуся, для яких він назавжди залишиться Героєм.