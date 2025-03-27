Від дитячих мрій до виставкових залів Лондона: шлях Марії Фіняк

Сьогодні ми розповімо історію, що надихає і змушує повірити в силу мрій. Уявіть собі маленьку дівчинку з Чорткова, яка з пензликом у руках мріяла про велике мистецтво. Минуло кілька років – і її картини підкорюють Лондон, вражаючи мистецтвознавців своєю глибиною та емоційністю.

Марія Фіняк, яка творить під псевдонімом Maria Fin, уже понад десять років живе у Великій Британії, прославляючи українську культуру та незламний дух через мистецтво. Її найвідоміша картина – синьо-жовтий Новий рік над Лондоном – стала справжнім символом єдності, привернувши увагу глядачів на численних виставках у 2023 році.

Шлях до здійснення мрії

Марія зізнається, що її любов до мистецтва в дитинстві не завжди сприймали серйозно. «Часто чула: “Малювання не прогодує. Думай про щось практичніше”, – згадує вона. Але натхнення не покидало її. «Ще дитиною я дивилася, як інші створюють картини, і думала: це справжнє чаклунство!» – ділиться художниця.

Захоплення привело її до Чортківського центру дитячої творчості та участі в мистецьких олімпіадах. Проте шлях до великого мистецтва ніби призупинився, аж поки життя не привело Марію до Лондона. «Я приїхала до батька в гості й відчула: це місце дає крила», – розповідає вона. Випадкове знайомство з українкою з Івано-Франківська стало поштовхом до змін. «Вона просто запитала: “Що тебе стримує?” І я зрозуміла: треба діяти». Так почався її творчий шлях у Лондоні – навчання в Art Academy London, заняття в студії української художниці Ольги Браун, перші виставки та визнання.

Мистецтво як спосіб боротьби

24 лютого 2022 року розділило життя Марії на «до» і «після». «Вранці я взяла телефон і побачила новини про вторгнення. Біль, розпач, лють… Час ніби зупинився», – згадує вона. Відчуття провини за те, що вона в безпеці, а рідні – в Україні, не давало спокою. Але вона знайшла спосіб допомогти: її картини стали частиною благодійних аукціонів, кошти з яких йшли на підтримку України. Разом з іншими митцями вона організовувала виставки, що набували особливого значення в контексті боротьби за свободу.

Життя в Лондоні стало паралельною реальністю: навколо – мирне повсякдення, а в думках – тривога за Батьківщину. «Часом британці питають: “А у вас війна ще триває?” Це боляче, але я вдячна тим, хто підтримує Україну», – розповідає вона. Пригадує випадок, коли її інструктор із водіння відмовився брати гроші за урок, запропонувавши віддати їх на допомогу українцям.

Картина, що стала символом

Однією з найважливіших її робіт став образ Нового року в Лондоні. «Я не планувала малювати, але коли почула, як Біг-Бен пробив північ, а London Eye засяяло в синьо-жовтих кольорах, натхнення прийшло миттєво», – розповідає художниця. Картина стала символом надії, облетіла виставкові зали й зрештою знайшла новий дім у сім’ї українців із Франківщини. «Я завжди хочу, щоб мої роботи потрапляли в добрі руки», – каже Марія.

Зараз вона разом із чоловіком працює в сервісному центрі Land Rover і Jaguar, мешкає в передмісті Лондона, а у вільний час творить. У мистецькому клубі, який відвідує, збираються люди різного віку – від підлітків до літніх художників. «Коли ми малюємо, вік не має значення – є лише творчість і душевне тепло», – ділиться вона.

Полотна перемоги

Марія мріє повернутися в Україну. Попри біль і смуток, у її очах світиться віра в майбутнє. «Перемога обов’язково буде. Це лише питання часу», – переконана вона. Вже зараз у її думках – нові картини, що відобразять головний момент її життя: тріумф України, її свободу і силу.

Історія Марії Фіняк – це не просто шлях художниці, а відображення незламного духу українців. Вона малює не лише картини, а й надію, яка живе в серцях мільйонів.

Господар