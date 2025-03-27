Війна і творчість: студенти ТНПУ про мистецтво Святослава Крупи

25 березня студенти ТНПУ ім. В. Гнатюка ( факультет педагогіки і психології, хіміко- біологічний факультет) взяли участь у відкритті виставки художніх робіт Святослава Крупи – «Ціна свободи», яка відбулася у тернопільській міській бібліотеці.

Зустріч з юним художником ініціювала Наталія ЛУПАК, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти у рамках курсу « Креативні педагогічні технології» ( тема лекції «Війна і творчість» ).

Студенти були вражені внутрішньою силою і мистецьким голосом Святослава, який не зважаючи на свій юний вік і важку втрату батька на полі бою, звертається до мистецтва, щоб подолати біль. Його роботи- вираження особистої та загальнонаціональної трагедії, це потужний крик душі, прагнення знайти сенс у хаосі війни…

Через кольори, форми, символи Святослав Крупа намагається передати внутрішній біль і бажання бути почутим, зрозумілим. Це той момент, коли мистецтво є не лише способом самовираження, а й способом терапії, через який художник відкриває себе світу.