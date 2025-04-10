Центр симуляційного навчання Тернопільського національного медичного університету (ТНМУ) є інноваційним майданчиком для підготовки майбутніх медичних працівників. Його діяльність спрямована на покращення якості медичної освіти через впровадження сучасних симуляційних технологій. Завдяки цьому, студенти та практикуючі медики мають можливість вдосконалювати свої практичні навички в умовах, що максимально наближені до реальної клінічної практики, але без ризику для пацієнтів. У цьому інтерв’ю начальниця Центру симуляційного навчання ТНМУ Антоніна Черватюк детально розповідає про основні цілі та завдання Центру, його оснащення, можливості для студентів та спеціалізованих груп, а також про технічні та організаційні аспекти роботи Центру.

Які основні цілі та завдання Центру симуляційного навчання?

Центр симуляційного навчання ТНМУ має на меті підвищення якості медичної освіти через впровадження сучасних симуляційних технологій. Це дає можливість майбутнім та практикуючим медичним працівникам вдосконалювати свої знання та навички у безпечному та контрольованому середовищі. Основні завдання Центру спрямовані на формування висококваліфікованих медичних кадрів, зокрема, для студентів-медиків і практикуючих фахівців, створення умов для відпрацювання практичних навичок, постійного професійного розвитку та підвищення кваліфікації.

Які сучасні симулятори та тренажери є в центрі?

Центр оснащений різноманітними тренажерами для відпрацювання практичних навичок, такими як моделі для судинного доступу, тренажери для серцево-легеневої реанімації, муляжі для травматологів, манекени для відпрацювання критичних станів, а також манекени для пологів та догляду за пацієнтами. Ці тренажери дозволяють максимально точно відтворити клінічні ситуації та забезпечити реалістичність навчального процесу.

Чи можуть інші медичні заклади або організації скористатися вашим центром для тренувань?

Так, Центр активно співпрацює з національними та міжнародними організаціями. На його базі регулярно проводяться курси та тренінги, сертифіковані Європейською радою реанімації, а також спеціалізовані тренінги для представників силових структур, рятувальників і волонтерів. Центр також співпрацює з такими організаціями, як Світовий банк та ВООЗ, для проведення курсів з післядипломної освіти.

Які клінічні навички можуть відпрацьовувати студенти в центрі?

Студенти медичних факультетів ТНМУ відпрацьовують широкий спектр клінічних навичок, включаючи домедичну допомогу, електрокардіографію, аускультацію, дефібриляцію, кардіоверсію, ін’єкції, встановлення шлункових та сечових зондів, а також навички комунікації та командної роботи. Окрім цього, студенти опановують навички для роботи з ортезами та протезами.

Чи є можливість моделювати рідкісні або складні клінічні випадки?

Так, манекени та тренажери Центру дозволяють моделювати складні та рідкісні клінічні ситуації, що є важливим для відпрацювання практичних навичок та вдосконалення реакцій на нестандартні випадки без ризику для реальних пацієнтів.

Як часто студенти мають доступ до симуляційного навчання?

Студенти мають доступ до симуляційного навчання відповідно до навчального плану. Зазвичай, заняття проходять регулярно, залежно від розкладу та навчальних курсів, що передбачають практичні навички. Центр активно використовують студенти та викладачі різних кафедр університету.

Чи використовується віртуальна реальність (VR) або інші інноваційні технології?

Так, віртуальна реальність активно використовується для поглибленого вивчення анатомії, а також для симуляції навичок надання домедичної допомоги. Це дозволяє студентам отримувати досвід, який неможливо досягти традиційними методами навчання.

Як проходить процес дебрифінгу після симуляцій?

Після кожного симуляційного заняття проводиться дебрифінг, де студенти аналізують свої дії в груповій дискусії. Викладачі допомагають учасникам розібратися в помилках та вдосконалити свою практику. Це дозволяє студентам рефлексувати над власними діями і покращувати майбутню професійну діяльність.

Які програми тренувань доступні для рятувальників і волонтерів?

Центр проводить спеціалізовані тренінги для рятувальників, поліцейських та волонтерів, зокрема програми домедичної допомоги та тренінги для “першого на місці події”. Це включає навички надання першої допомоги, роботу з медичними засобами та тактику реагування на надзвичайні ситуації.

Як часто оновлюється обладнання в центрі?

Оновлення обладнання в Центрі відбувається постійно. Проводиться ремонт і розширення навчальних площ, а також збільшується кількість тренажерів та медичного обладнання для забезпечення сучасних стандартів навчання.

Чи плануються розширення чи нові напрямки навчання?

Центр планує подальше розширення, зокрема збільшення можливостей для післядипломної освіти, що дозволить ще більше вдосконалити професійну підготовку медичних працівників.

Чи співпрацює центр з іншими медичними університетами чи міжнародними організаціями?

Центр активно співпрацює з міжнародними медичними установами та університетами, такими як Королівський коледж хірургів в Ірландії та Українсько-швейцарський проект «Розвиток медичної освіти», що сприяє обміну досвідом та впровадженню сучасних підходів у навчальний процес.

Центр симуляційного навчання ТНМУ є важливим інструментом для підвищення рівня медичної освіти в Україні. Завдяки використанню інноваційних технологій, таких як симулятори та віртуальна реальність, майбутні медичні працівники мають можливість відпрацьовувати клінічні навички в реалістичних умовах. Це забезпечує високий рівень підготовки лікарів, медсестер та інших фахівців, які готові до реальних викликів у своїй професійній діяльності. Центр не лише працює з студентами, але й активно взаємодіє з медичними організаціями та силовими структурами, що сприяє розвитку та вдосконаленню системи охорони здоров’я в країні.

Спілкувалася Надія Греса