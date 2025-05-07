“Допомагайте живим, щоб Жити”: школа №19 знову підтримала воїнів ЗСУ

Волонтерка Ольга Караванська разом із військовим Андрієм Павленком нещодавно відвідали Тернопільську загальноосвітню школу №19, щоби подякувати учням, батькам і вчителям за надзвичайно важливу допомогу для українських захисників.

Цього разу шкільна спільнота долучилася до збору коштів на антидронову пушку для бійців 105-ї бригади. Вартість пристрою — 42 тисячі гривень. Цей засіб радіоелектронної боротьби дає змогу блокувати ворожі дрони, які становлять загрозу життю військових. Завдяки підтримці школи №19 вдалося забезпечити наших воїнів сучасним захистом.

«Та найцінніше — не лише кошти, а врятовані життя! Кожен антидроновий засіб — це шанс для розвідки бачити ворога й для ударних груп — діяти без втрат», — зазначає волонтерка.

Школа №19 не вперше демонструє активну позицію. Її учні та вчителі вже неодноразово допомагали в зборі коштів на дрони та інші засоби для фронту.

«Я дякую вам за те, чим наша нація відрізняється — здатністю любити душею, цінувати волю, берегти одне одного. Ми — дорослі — маємо зробити все, щоби не передати війну у спадок. Допомагайте живим, щоб Жити!» — звертається до всіх небайдужих Ольга Караванська.

Ця історія — ще одне підтвердження: допомога кожного має значення. І навіть школярі можуть змінювати хід війни, рятуючи тих, хто захищає нас щодня.