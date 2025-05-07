Моторошне вбивство на Тернопільщині: правда про смерть чотирирічного хлопчика

Загадкова смерть дитини сталася в Чортківському районі ще у червні 2024 року. Слідчим поліції знадобився майже рік, щоб розкрити цей моторошний злочин, про це повідомляє начальник Тернопільської поліції Сергій Зюбаненко.

Лише зараз стало зрозуміло, що матір власними руками вбила свого чотирирічного сина.

Була проведена колосальна робота: численні судово-медичні експертизи, дослідження та допити… Фігурантка намагалася всіляко заплутати слідство. Проте завдяки клопіткій роботі слідчих, експертів та інших служб стало відомо, смерть дитини не була нещасним випадком — це було навмисне вбивство.

За висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті хлопчика стала механічна асфіксія.

Слідчі довели, що позбавила життя малолітнього його власна матір. Вона задушила дитину, а після цього на два дні пішла з дому.

21-річній жительці Чорткова, окрім злісного невиконання батьківських обов’язків, слідчі поліції інкримінують ще й умисне вбивство. За скоєне жінці загрожує довічне ув’язнення.