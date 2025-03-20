Хвилина мовчання на честь Юрія КНЯЖЕВА

Юрій КНЯЖЕВ, 47-річний вогнеметник 42-ої окремої механізованої бригади, пішов з життя 18 грудня 2023 року після важкого поранення, отриманого на Донецькому напрямку.

Тернополянин, який став до лав ЗСУ в лютому 2023 року, мужньо боронив Україну на одній з найгарячіших ділянок фронту. Медики боролися за його життя, провівши три складні операції, але поранення виявилось несумісним з життям.

“В листопаді цієї осені ми зустрілися і провели разом шість днів. Шість днів за два роки. І більше я його ніколи не побачу…” – ці слова доньки Іванни про останню зустріч з батьком пронизують серце болем втрати.

Юрій назавжди залишиться в пам’яті земляків як захисник, який не вагаючись став на захист рідної землі.

У глибокій скорботі залишились дружина Галина та дві доньки, які бережуть світлу пам’ять про чоловіка і батька.