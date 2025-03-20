«Реорганізація чи знищення? Спортсмени Тернопільщини втрачають медичну опору

Тернопільський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер, який уже 75 років надає медичну допомогу спортсменам регіону, може бути реорганізований. Це єдина в області ліцензована установа, яка проводить медичні обстеження спортсменів, видає допуски до змагань та забезпечує їх медичний супровід. На обліку в диспансері перебуває понад 5000 вихованців із 28 спортивних шкіл області.

Проте 30 грудня 2023 року Тернопільська обласна рада ухвалила рішення про приєднання диспансеру до обласної дитячої лікарні. Це рішення викликало хвилю обурення серед спортивної громадськості. На підтримку диспансеру було створено петицію, яка вже набрала понад 1000 голосів.

Чому це важливо?

Диспансер є ключовою ланкою у підтримці спортивної інфраструктури області. Двічі на рік тут проходять медичні огляди спортсмени, отримують допуски до змагань та звертаються за медичною допомогою у разі потреби. Лікарі диспансеру також виїжджають до спортсменів у різні райони області, що робить медичний супровід доступним для всіх.

Оксана Марків, лікарка спортивної медицини та функціональної діагностики, розповідає:

“Ми щодня виходимо на роботу, хоча заробітну плату нам не виплачують з 1 січня. У нас є діюча ліцензія на спортивну медицину, всі необхідні документи та сертифікати. Ми приймаємо дітей і дорослих спортсменів з Тернопільщини, надаємо допуски до змагань та довідки у спортивні школи. Також обслуговуємо змагання та спортивні заходи області.”

Проблеми після реорганізації

Реорганізація диспансеру може призвести до серйозних проблем для спортсменів і тренерів. Наприклад, директорка обласної ДЮСШ із зимових видів спорту Світлана Крикончук зазначає, що проходження медоглядів стане вкрай складним. Раніше лікарі диспансеру виїжджали до спортсменів у різні райони області, а тепер дітей змушуватимуть їхати до Тернополя.

“У нашій школі є три відділення в Кременці: стрибки з трампліна, лижне двоборство та санний спорт. Ми завжди брали лікарів у машину, їхали до спортсменів і проводили огляд на місці. Тепер же дітей потрібно везти до Тернополя, що дуже проблематично,” – каже Крикончук.

Крім того, виникають питання щодо видачі допусків до змагань. Заявки на змагання завіряє лише медичний заклад спортивного профілю. Якщо спортсмени до 18 і старші за 18 років подають одну заявку, виникає питання: хто має її завіряти?

“Із 4 лютого при обласній дитячій лікарні працює кабінет спортивної медицини. Я намагалася записати 10 дітей на обстеження, але мені сказали, що це неможливо. А що буде, коли прийдуть 50 дітей, як це було в диспансері?” – додає Крикончук.

Спортсмени 18+ залишаються без допомоги

Окремою проблемою є спортсмени, яким виповнилося 18 років. Вони не можуть проходити обстеження в дитячій лікарні, що ставить під загрозу їх участь у змаганнях.

“Куди їм іти? До кого звертатися? Як отримати допуск до змагань? Це буде дуже проблематично,” – зазначає Світлана Крикончук.

Позиція тренерів та фахівців

Богдан Балабан, директор ДЮСШ з водних видів спорту, підкреслює важливість доступності медичних обстежень для спортсменів:

*”Є певні документи, без яких ми не можемо брати участь у змаганнях. Медогляд має бути доступним у день звернення, адже спортсмени можуть відразу після цього виїжджати на змагання. Коли працював диспансер, все вирішувалося швидко, без зайвих проблем.

Нині Україну знають за двома речами: наші військові боронять країну, а спортсмени піднімають наш прапор на міжнародних змаганнях. Якщо ми знищимо спортивну медицину, то хто представлятиме Україну у світі? Найкраще рішення – повернутися назад і переглянути це питання.”*

Що далі?

Працівники диспансеру та спортивна громадськість сподіваються, що депутати обласної ради переглянуть рішення про реорганізацію. Очікується, що питання повторно розглянуть наприкінці березня.

“Ми чекаємо на сесію. Працівники диспансеру запрошують депутатів прийти й подивитися, як ми працюємо. Ми завжди раді показати нашу роботу,” – додає Оксана Марків.

Нагадаємо, що 18 березня Тернопільська обласна рада звільнила головного лікаря диспансеру Ігоря Костіва, що додало нових питань щодо майбутнього установи.

Спортивна громадськість закликає владу знайти оптимальне рішення, яке дозволить зберегти унікальний медичний заклад і продовжити підтримку спортсменів Тернопільщини.

За інф. Суспільне