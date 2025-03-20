Наймасованішу ворожу атаку пережив Кропивницький цієї ночі, повідомили в ОВА.

Жертв немає, проте відомо про 8 постраждалих, серед них — дитина, уточнили у ДСНС. Психологи надали допомогу 25 людям. Через атаку розбиті мирні житлові будинки, зокрема приватний сектор та багатоповерхівки у кількох районах.

Також уже розгорнули пересувний пункт незламності. Після атаки усі відповідні служби працювали на місці. Лише від ДСНС залучили 65 фахівців та 15 одиниць техніки.

UPD. Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив «Суспільному», що госпіталізували трьох громадян. Серед них — людина у тяжкому стані з 90% опіків поверхні тіла.