Сесія по-тернопільськи: земельна комісія без керівника, нові правила благоустрою та медогляд на виїзд

У середу, 24 липня, відбулася сесія Тернопільської міськради. Традиційно засідання розпочалося із привітання іменинників та доповнень до порядку денного. Загалом на сесії розглянули понад 200 питань, досить багато проектів депутати подали «з голосу».

Про наболіле, або на що скаржаться тернополяни

Громадяни, питання яких не входили до порядку денного, мали змогу висловитись на початку сесії. Прохання звернути увагу на стан та якість надання медичних послуг немовлятам, їх харчування в медзакладах, діагностику, яка далеко не всім батькам по кишені, які озвучила мати малюка, пані Сінкевич, оформили у протокольне доручення та направили на розгляд в управління охорони здоров’я та фінансове управління.

Про жахливе екологічне забруднення, пов’язане із виробництвом стиролу повідомили мешканці вулиць Микулинецької-Дружби-Чернівецької.

«Відкрите торік підприємство, власниками якого є громадяни Туреччини працює на базі «Ватри». Раніше фірма працювала на Київщині, але відповідно до рішення суду закрила свою роботу. Виробництво стиролу є дуже небезпечним і несе загрозу здоров’ю людей. У нас почали частіше хворіти діти, та й самі робітники довго на виробництві не затримуються. Європа давно відмовилася від такого виробництва, яке шкодить здоров’ю, а у нас на цьому непогано заробляють. Ми дуже просимо вас посприяти нашій проблемі та закрити це виробництво, сподіваємося на ваше розуміння і підтримку», – скаржилися люди. Міська рада підтримала звернення і, в межах своїх компетенцій, подала протокольне доручення муніципальній поліції здійснити перевірку об’єкта.

Із зверненням до депутатів та мера прийшли на сесію жителі села Малашівці, у яких хочуть забрати проборство (садиба священника в селі). Як заявив представник церковної громади Дмитро Свистун: «Гріш нам ціна, якщо ми будемо торгувати церковним. Ми не маємо нічого проти, щоб там відкрили хоспіс або що, але ми проти, якщо громада втратить проборство». Відповідне звернення було направлено на розгляд комісії з питань комунального майна.

Тернополянка Ірина Мельник порушила питання покриття асфальтом території на вулиці Острозького, 7, де уже 30 років нічого не ремонтують. Особливо ситуація погіршується восени із дощами, коли на вулиці виникають такі калюжі, що про ремонт годі й говорити. Попри те, що ремонт вулиці внесений до титульного списку на 2019-2020 роки, депутати, сформували окреме доручення на розгляд профільного комітету. Із дуже схожим проханням до депутатів звернулися мешканці будинку на вулиці Симоненка,8, а також вулиць Словацького та Камінної.

Із скаргою на шум від нещодавно відкритого ресторану на вулиці Качали, звернулись мешканці будинку. Відповідно до звернення депутати проголосували за створення робочої групи і з’ясування всіх обставин ситуації.

Подання депутатів – ремонти вулиць, виселення ветклінки, і… гінеколог на виїзд

Якщо громадяни приходили із реальними проблемами та проханнями, то звернення депутатів не завжди відзначалися конкретикою.

Депутатка Наталія Шоломейчук знову привернула увагу на те, що смітники біля будинків на її окрузі не закриваються, а сміття розносить вітром. На що Сергій Надал запропонував депутатці самій розробити правила встановлення та закриття майданчиків і звернутись із проблемою безпосередньо до ЖЕКів, оскільки це їх компетенція.

Про відсутність світлофорів та необхідність їх встановити на вулицях мікрорайону Дружба, особливо біля шкіл повідомляв депутат Іван Зінь. А депутат Ігор Костюк озвучив звернення мешканців вулиці Коновальця про відновлення маршрутів 28, 28А, ремонту прибудинкової території за адресою Коновальця,14 та розірвання договору оренди приміщення із ветеринарною клінікою «Хатіко». Хоча документи і всі дозволи клініка має, законів не порушує, люди не перестають боятися, що «підхоплять» якусь хворобу. Як варіант депутат запропонував перенести клініку в якесь інше місце.

Звісно, не обійшлось на сесії без заяви депутата Тараса Білана. Цього разу депутат повідомив про образу:«Представник партії «Солідарність», блоку Петра Порошенка в особі Віктора Шумади назвав мене цитую: популістом і брехуном. Він сказав, що я не підняв завод «Промінь» і я не являюся волонтером. Я не буду запитувати, де він був у 2013 році і що він робив для армії та оборони. Тому я прошу офіційно підтвердити або спростувати дані твердження і дати письмову відповідь на моє депутатське звернення». Крім цього депутат підготував позов до суду про стягнення 1 млн. 200 тис. грн. компенсації із Тернопільського осередку партії «Європейська солідарність».

Андрій Газилишин підняв тему бруківки на вулиці Симоненка біля будинків 16-18. Раніше там були аварії, бруківку зняли, а покласти назад забули. А Михайло Ібрагімов — питання врегулювання пішохідного переходу на вулицях Курбаса-Морозенка із облаштуванням примусового зниження швидкості руху транспорту та небезпеки розміщеного біля шкіл №28, №29 ретрансляторного обладнання мобільного оператора.

Підтримати звернення щодо вивчення можливості передати шкільне обладнання та меблі шкіл Тернополя сільським громадам виступив Петро Поврозник. Також депутат висловився про потребу спрощення проходження медогляду для вчителів. Адже, за словами депутата: «Ця процедура займає не менше тижня. Для вчителя образливо відстоювати чергу у медичних закладах». Як приклад вирішення проблеми, він запропонував організувати виїзну бригаду медиків у школу. На репліки присутніх, що перелік лікарів затверджено законодавством, а медогляд є справа індивідуальна, його проходять у відповідних закладах, що неможливо одночасно вивезти рентген-апарат, лабораторію, гінеколога, депутат відповів: «Щоб люди не мали проблеми з мазками, приїжджає санстанція в школу, і здають мазки, і все нормально». Врешті-решт під сміх всього залу, вісімнадцять депутатів проголосували «за» вивчення такої можливості. Ще депутат закликав якось допомогти вирішити питання черг з подачею показників в РЕМі на вулиці Франка. Але, як сказав Сергій Надал: «Оскільки РЕМ є комерційною структурою, міськрада впливу на нього не має».

Із дорученням ЖКГ перенести пішохід біля храму на вулиці Тарнавського на декілька метрів виступив Любомир Балук. Мешканці звернулись до депутата через те, що в зазначеній ділянці переходити дорогу небезпечно.

Бюджет міста, найменування вулиць, благоустрій та допомога сім’ям загиблих

Депутати затвердили рішення про виконання бюджету міста Тернополя (громади) за перше півріччя. Згідно звіту, бюджету перевищив заплановані показники на 3, 6 % та становить 1 357 753,3 тис. грн. Основним джерелом надходження коштів залишаються податки.

Рішенням сесії, депутати надали у безоплатне користування приміщення «Інклюзивно-ресурсному центру №1» за адресою бульвар Шевченка, 1, площею 172, 45 м кв. Центр надає психолого-педагогічний та корекційний супровід дітей з особливими освітніми потребами віком від 2-ох до 18-ти років. Установа «розташовувалася» на 32,5 м кв, яких була зовсім недостатньо для проведення роботи. Як слушно зазначив депутат Андрій Шкула: «І все ж приміщення мале, дуже мале. Враховуючи нарікання батьків, пропоную крім підтримки рішення оренди, протокольно доручити шукати нове приміщення для центру».

Також на сесії депутати прийняли нові Правила благоустрою громади. Із проекту у пункті 1 виключили слово «метрополітен», а у пункті 8 «трамвай». Як пояснили автори проекту правила в основному однакові для всіх міст, тому ці помилки стались випадково. Правила визначають догляд за мережею водогону, вимоги утримання та ремонту вулично-дорожньої мережі, вимоги утримання автостоянок, пляжів, кількість контейнерів для сміття на територіях різного призначення, вимоги до санітарного очищення територій тощо. Так, вивозити побутові відходи населення можна не раніше ніж о 7 годині і не пізніше ніж о 23 годині, при відповідному рівні шуму. Попри деякі зауваження документ підтримано.

Не менш цікавими є затверджені Правила утримання домашніх та безпритульних тварин (котів та собак) на території Тернопільської громади. Згідно Правил обов’язковій реєстрації підлягають собаки віком більше 60 діб з моменту їх народження. Власнику тварини після внесення інформації в електронну базу необхідно провести її чіпування у ветклініці та отримати інформаційну картку, жетон з індивідуальним номером. Реєстрація котів віком більше 90 діб з моменту їх народження, здійснюється за бажанням власника. Крім цього документ містить ряд вимог, щодо утримання належного догляду тварин а також перелік потенційно небезпечних порід собак.

На сесії нарешті затвердили довгоочікуваний склад земельної комісії в яку увійшли Андрій Артимович, Любомир Балук, Володимир Бліхар, Володимир Гринда, Тарас Серетний, Ліна Прокопів, Роман Торожнюк, Олег Шморгай. А от голова комісії, Андрій Шкула, відмовився її очолювати, про що сказав на засіданні і додав, що заяву у якій комісії хоче працювати напише до нової сесії. Пізніше на сторінці у Facebook, депутат написав, чому відмовився від посади: «Чому не хочу головувати в земельній? Причини різні. Їх, колись, озвучу. […] Яку б комісію не обрав, позитивних ініціатив щодо землі міста та збереження зелених зон, не полишу. Все буде добре і на окрузі, і в Тернополі».

Щоб хоч якось підтримати членів сімей загиблих учасників АТО чи ООС, комісія міськради з гуманітарних питань і питань бюджету та фінансів ініціювала зміни до програми «Турбота». У програму включили надання щомісячної допомоги у розмірі 500 грн. матерям та дружинам загиблих, які не мають статусу члена сім’ї померлого (загиблого).

Сесія затвердила список присяжних, до якого за власним поданням включили депутата Тараса Білана. Отож у Тернопільському міськрайонному суді Тернопільської області, Господарському суді Тернопільської області, Тернопільському окружному адміністративному суді присяжними будуть 16 осіб згідно списку.

Традиційно найбільше питань – земельних

Тридцять вісім депутатів проголосували «за» надання садівничому товариству робітників і службовців Тернопільського відділення Львівської залізниці «Ювілейне» ділянки до 20-ти га в межах села Малашівці Зборівського району, взамін земельних ділянок розміщених за адресою вулиць Київська-Тарнавського. Ділянку замінюють на іншу через створення парку на цих вулицях.

Жваву дискусію викликало рішення про надання в оренду на 45 років ТзОВ «ЕКО-ЛІДЕР Т» 17,5157 га землі. Ділянки виділяють для будівництва сміттєпереробного об’єкта, впорядкування та утримання сміттєзвалища, у селі Малашівці Зборівського району, з подальшим їх поділом та передачею в суборенду. Як розповів представник фірми, компанія, зареєстрована нещодавно у Тернополі, саме для того, щоб сплачувати податки у бюджет міста. На меті має не лише сортувати сміття, а й виробляти біомасу та споруджувати біогазові установки. Під час презентації депутат Володимир Бліхар запитав: «Як ваша фірма буде «віддавати» енергію в мережу? Чи маєте ви технічно-проектну документацію? Як ви збираєтеся підключатися до електромереж?». На що представник фірми зізнався: «Ми будемо будувати лінію, коли отримаємо ділянку. Зараз технічних умов будівництва ще не маємо». Хай там як, але депутати позитивно підтримали передачу в оренду землі та будівництво сміттєпереробного об’єкта.

Рішенням сесії депутати затвердили приватному підприємству «Монако Буд» відведення земельної ділянки площею 0,9214 га в оренду на десять років для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з прибудованими приміщеннями різного призначення, гаражами, паркінгом і творчими майстернями за адресою вул. Львівська, 29.

Не підтримали депутати відведення земельної ділянки Ігорю Деркачу на вулиці Проектній. Чоловік справедливо обурювався, адже подає проект уже вчетверте, рішення має позитивні висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі. Запитання громадянина: «Чому ви не голосуєте? Поясніть причину…», депутати традиційно проігнорували.

За те двадцять два депутати підтримали рішення про безоплатну передачу земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд за адресою вул. Овочева. Зі слів користувачів ділянки ця передача є незаконною, адже вони довгий час користувались землею, сплачували земельний податок, а територію просто так, без попередження, забирають інші. На даний час щодо цієї землі уже відкрита кримінальна справа.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі

Довідка: Центр громадського контролю «Дій!» – проект чеської організації People in Need за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках програми «Transition Promotion Program». Проект полягає у розбудові в Україні мережі моніторингових центрів, які опікуються питаннями громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади. До основних компонентів діяльності проекту відносяться: моніторинг та аналітика, адвокація, громадсько-правова просвіта, створення проактивності місцевого громадського сектору та його консолідація. Мережа на цьому етапі охоплює ключові міста в Україні, де на сьогодні цікава і динамічна громадсько-політична активність – Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ та Маріуполь (Донеччина).