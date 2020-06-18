Анна Слівінська до Дня медичного працівника вишила експозицію “Хресна дорога”

Хресна дорога під час Великого посту надзвичайно важлива для християн.

В час, коли на долю нашого народу випали нелегкі випробування – війна та пандемія коронавірусу, лише молитва та віра допоможуть бути сильними духовно, подолати недугу. Бо написано в Посланні Апостола Якова 5 у Святому Письмі: «і молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме…».

Декілька років поспіль саме до Дня медичного працівника проводились особисті виставки вишитих картин, ікон, постатей видатних людей та відомих місць Тернополя та Тернопільщини, представляючи українську культуру на теренах області.

Цьогоріч – теж планувалось. Але в зв’язку з веденням карантину через пандемію, відмінено проводити велелюдні заходи, в тому числі й виставки.

Тому Анна Слівінська вирішила презентувати її в мережі.

Онлайн-експозицію «Хресної дороги» автентичної вишивки традиційно приурочую до Дня медичного працівника, який уся медична спільнота відзначатиме невдовзі, 21 червня.

Саме два роки тому виник задум, а також неймовірне бажання вишити «Хресну дорогу», що відображає хресний шлях Спасителя, Ісуса Христа, на Голгофу. Невід’ємним елементом Хресної дороги є Стація. Їх 14. Кожна з них асоціюється із окремими епізодом із страсного шляху Христа. Усі вони вишиті вручну бісером.Сьогодні, особливо під час карантину, нам усім потрібне усвідомлення джерела сил для необхідних змін, для подолання пандемії, якими є Божа благодать та молитва.

Запрошую усіх вас до перегляду онлайн-експозиції «Хресної дороги», вишитої власноруч, – каже Анна Слівінська.

Переглянути вишиту “Хресну дорогу” можна ТУТ.