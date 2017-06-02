Поліція під керівництвом Олександра Богомола фізично перешкоджає депутатській діяльності

Поліція під керівництвом Олександра Богомола перешкоджає депутатській діяльності, фізично не пропускаючи Івана Сороколіта, Романа Навроцького, Ігоря Турського на роботу – в сесійну залу Тернопільської міської ради.

Привезені “гості міста” урочисто запрошують депутатів до сесійної зали зазначаючи, що вони не пропустять “зрадників”. А далі поліція блокує нам прохід аргументуючи, що вони мене “охороняють”. Але водночас проблеми перешкоджання для нас як депутатів правоохоронці не бачать. Така собі примітивна вистава, – каже Іван Сороколіт.