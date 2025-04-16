Тернопільщина втратила захисника Василя Колінчука

У Кременецькій опорній лікарні помер наш захисник солдат – КОЛІНЧУК Василь Іванович, 1967 року народження, житель села Жолоби, Великомлинівецького старостинського округу. Повідомляє міський головаАндрій Смаглюк.

Чин похорону відбудеться таким чином:

Завтра, 17 квітня 2025 року, орієнтовно о 14:00 год. – літія вдома.

Опісля, траурний кортеж прямує в місто Кременець, де орієнтовно о 15.00 год. в Соборі Преображення Господнього відбудеться чин похорону.

Опісля віддання військових почестей та прощання на Майдані Волі.

Поховання відбудеться на кладовищі в селі Жолоби.