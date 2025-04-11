У Тернополі вже традиційно заклади дошкільної освіти долучаються до підтримки військових. Один із найактивніших — №12 «Пізнайко», де і діти, і батьки, і педагогічний колектив постійно влаштовують ініціативи на підтримку захисників України.

Минулого тижня в садочку пройшов «Тиждень добрих справ для ЗСУ». Щодня вихованці та їхні родини приносили щось потрібне для наших воїнів:

Понеділок — день кави і чаю.

Вівторок — смаколики до кави.

Середа — засоби гігієни.

Четвер — шкарпетки та грілки.

П’ятниця — листівки з подяками й теплом та формування посилок.

Усі зібрані речі були передані на фронт. Передачі вже вирушили до наших воїнів, а разом з ними — дитячі малюнки, щирі побажання і любов.

«Ми віримо, що навіть маленька допомога робить великий внесок у Перемогу. А ще — виховує свідомість у дітях змалечку», — кажуть вихователі садочку.

Це вже не перша подібна ініціатива. Торік у ЗДО №12 організували осінній благодійний ярмарок, і завдяки небайдужості батьків та педагогів вдалося зібрати понад 40 тисяч гривень.

Зібрані кошти спрямували на закупівлю пластику для 3D-друку корпусів боєприпасів, а також на придбання якісних саперних лопаток для підрозділу вибухотехніків Національної поліції України, які проводять гуманітарне розмінування в зоні бойових дій.

Такі ініціативи доводять: допомагати фронту можуть усі — навіть найменші українці.

Разом — до Перемоги!