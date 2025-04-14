Діти Тернополя підтримують ЗСУ: акція «Тиждень добра» в дитсадку №3

У Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №3 відбувся «Тиждень добра для ЗСУ», метою якого було підтримати українських військових у цей складний час, повідомляють у міській раді. Діти разом із вихователями організували акцію, під час якої щодня приносили різноманітні речі, необхідні для наших захисників.

Кожен день тижня був присвячений окремій темі. Так, у понеділок, що став Днем засобів гігієни, малюки приносили предмети, які полегшують військовим рутинні гігієнічні процедури. У вівторок акцент був на шкарпетках, які так важливі для комфорту бійців на передовій. У середу маленькі патріоти приносили гарячі напої, щоб допомогти військовим зігрітись у холодні дні. У четвер малеча приносила смаколики для підняття бойового духу.

Найважливішим і завершальним етапом акції став п’ятниця — День відправки, коли всі зібрані речі були паковані у набори і відправлені на фронт. Частина з цих подарунків уже надійшла до рук військових.

Нагадаємо, садочок №12 «Пізнайко» теж постійно влаштовує ініціативи на підтримку захисників України.

Ми неймовірно пишаємося нашими юними патріотами, які з самого раннього віку вчаться підтримувати своїх героїв і проявляють неабияку турботу та любов до країни. Вони доводять, що навіть найменші можуть робити великі добрі справи!