Загинув ще 1,5 роки тому, – додому повертається Іван Стажецький з Тернопільщини
Селищний голова Козови Андрій Добалюк повідомляє про загибель воїна, мешканця села Щепанів Стажецького Івана Михайловича, 1971 року народження.
Життя військовослужбовця обірвалося 2 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.
Щиро співчуваємо всім рідним та близьким.
Вічна пам’ять та слава Герою.
Зустрічають загиблого завтра у Козові орієнтовно об 11:00 біля фігури Матері Божої, що біля магазину “Сюрприз”.