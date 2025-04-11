18:52 | 11.04.2025
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Пантеон Героїв 

Загинув ще 1,5 роки тому, – додому повертається Іван Стажецький з Тернопільщини

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Селищний голова Козови Андрій Добалюк  повідомляє про загибель воїна, мешканця села Щепанів Стажецького Івана Михайловича, 1971 року народження.

Життя військовослужбовця обірвалося 2 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.
Щиро співчуваємо всім рідним та близьким.
🕯️Вічна пам’ять та слава Герою.

Зустрічають загиблого завтра у Козові орієнтовно об 11:00 біля фігури Матері Божої, що біля магазину “Сюрприз”.

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